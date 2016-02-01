美国债市：公债收益率上涨，因一些投资者认为近期价格升势过度

* 公债收益率从四个月低位反弹

* 近期价格走坚的公债被认为涨势过度

* 本周大量数据出炉，焦点是周五的就业报告

路透纽约2月1日 - 美国公债收益率周一从四个月低点反弹，因一些投资者押注一个月来公债价格涨势过度。本周将有大量经济数据出炉，重头戏将是周五公布的1月就业报告。

美国第四季经济增速放缓带动对公债的买盘，因投资者评估经济数据持续疲弱是否会使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息可能性降低。

日本央行周五意外实施负利率以刺激国内迟滞的经济，消息带动公债收益率下跌。

交易商表示，美国公债价格涨势可能过度，他们在等候更多能够了解美国经济力道的数据公布。

“我认为公债市场走势过度，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部门主管Tom Tucci说，他补充道，1月底对公债的需求提振公债价格上涨。“市场已到了开始没有买家的水准。”

指标10年期美债 尾盘跌11/32，收益率报1.97%，在隔夜时段曾降至10月2日来最低的1.91%。该收益率在今年初报2.30%。

周一公布的数据显示，1月美国制造业活动呈现出略微企稳的迹象，消费者支出12月持平，因家庭购买汽车的数量减少，以及今冬气温高于常年削弱取暖需求。不过，储蓄猛增至三年高位，暗示消费支出可能在未来数月反弹。

本周最受关注的经济数据是周五出炉的1月非农就业报告，接受路透调查访问的102位分析师预估中值为就业岗位将增加19万个。

要美国公债收益率从现水准大幅下跌，投资者需看到更疲弱的美国经济数据。

“美国经济以历史最低的速度成长，但并不像世界其他地方那么差。我认为，要美国公债收益率继续下跌，特别是以之前的速度下跌，将需要看到美国经济放缓的更多证据。”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.809

五年期公债 99-31/32 (-08/32) 1.383

10年期公债 102-17/32 (-11/32) 1.966