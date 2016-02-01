美国债市：公债收益率上涨，因一些投资者认为近期价格升势过度

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
* 公债收益率从四个月低位反弹
* 近期价格走坚的公债被认为涨势过度
* 本周大量数据出炉，焦点是周五的就业报告
路透纽约2月1日 - 美国公债收益率周一从四个月低点反弹，因一些投资者押注一个月来公债价格涨势过度。本周将有大量经济数据出炉，重头戏将是周五公布的1月就业报告。
美国第四季经济增速放缓带动对公债的买盘，因投资者评估经济数据持续疲弱是否会使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息可能性降低。
日本央行周五意外实施负利率以刺激国内迟滞的经济，消息带动公债收益率下跌。
交易商表示，美国公债价格涨势可能过度，他们在等候更多能够了解美国经济力道的数据公布。
“我认为公债市场走势过度，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻纽约的美国公债交易部门主管Tom Tucci说，他补充道，1月底对公债的需求提振公债价格上涨。“市场已到了开始没有买家的水准。”
指标10年期美债 尾盘跌11/32，收益率报1.97%，在隔夜时段曾降至10月2日来最低的1.91%。该收益率在今年初报2.30%。
周一公布的数据显示，1月美国制造业活动呈现出略微企稳的迹象，消费者支出12月持平，因家庭购买汽车的数量减少，以及今冬气温高于常年削弱取暖需求。不过，储蓄猛增至三年高位，暗示消费支出可能在未来数月反弹。
本周最受关注的经济数据是周五出炉的1月非农就业报告，接受路透调查访问的102位分析师预估中值为就业岗位将增加19万个。
要美国公债收益率从现水准大幅下跌，投资者需看到更疲弱的美国经济数据。
“美国经济以历史最低的速度成长，但并不像世界其他地方那么差。我认为，要美国公债收益率继续下跌，特别是以之前的速度下跌，将需要看到美国经济放缓的更多证据。”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.809
五年期公债 99-31/32 (-08/32) 1.383
10年期公债 102-17/32 (-11/32) 1.966
30年期公债 104-14/32 (-15/32) 2.780(完)
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路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，