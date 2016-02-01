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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 67.03 +0.00 +0.00 3737173

京东 25.59 -0.44 -1.69 10770529

新浪 46.46 +0.51 +1.11 613429

搜狐 48.41 -1.98 -3.93 1056736

网易 156.51 +0.37 +0.24 820278

百度 161.10 -2.17 -1.33 3629744

台湾

台湾积体电路 22.46 +0.11 +0.49 1380780

联电 1.99 +0.03 +1.53 292705

日月光 5.27 -0.08 -1.50 202786

硅品精密 7.72 +0.05 +0.65 605793

和信超媒体 3.03 +0.14 +4.84 39007

友达 2.63 +0.09 +3.54 108444

中华电信 31.16 +0.04 +0.13 130339

台湾国际航电 35.09 -0.09 -0.26 1047864

香港

中国移动 54.57 +0.04 +0.07 230286

中国联通 10.97 -0.12 -1.08 96898

中国电信 47.03 +0.19 +0.41 13084

中芯国际 4.48 +0.17 +3.94 3931(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 郑茵)

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