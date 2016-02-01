金砖国家：2月1日股汇市收盘纵览

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报742.74点，上涨0.05%。
中国股市：沪综指缩量收跌1.8%，经济数据疲弱大盘继续寻底
中国汇市：人民币近收平，PMI数据不佳影响有限节前料续持稳
香港股市：收跌，受中国制造业PMI数据疲软拖累
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,570.036点，上涨0.41%。
巴西汇市：多数拉美货币兑美元下跌，因中国经济数据疲弱且油价重又下跌，抑制对风险资产的买需。雷亚尔兑美元 收报3.9579/91，上日收报4.0217/43。
============================================================================
南非股市：新的一月开局下跌，从主要海外市场的走势中寻找指引，对全球经济形势的担忧形成打压。指标Top-40指数 收报43,881.35点，下跌0.42%；大盘综合指数 收报49,055.54点，下跌0.18%。
南非汇市：兰特走软，因南非和中国数据疲弱
=========================================================================
印度股市：收低0.1%，盘中交投沉闷，市场上周五大涨逾2%之后稍事喘息，并等待央行货币政策会议。BSE指数 收报24,824.83点，下跌0.18%；NSE指数 收报7,555.95点，下跌0.1%。
印度汇市：卢比兑美元 回吐稍早全部涨幅，收盘跌至67.84/67.85，上日收报67.78/67.79。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报730.39点，下跌2%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报391.49点，下跌2.35%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.31，贬值2.49%；卢布兑欧元 报84.258，贬值3.08%。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，