版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 07:27 BJT

金砖国家：2月1日股汇市收盘纵览

路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报742.74点，上涨0.05%。

中国股市：沪综指缩量收跌1.8%，经济数据疲弱大盘继续寻底

中国汇市：人民币近收平，PMI数据不佳影响有限节前料续持稳

香港股市：收跌，受中国制造业PMI数据疲软拖累

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,570.036点，上涨0.41%。

巴西汇市：多数拉美货币兑美元下跌，因中国经济数据疲弱且油价重又下跌，抑制对风险资产的买需。雷亚尔兑美元 收报3.9579/91，上日收报4.0217/43。

============================================================================

南非股市：新的一月开局下跌，从主要海外市场的走势中寻找指引，对全球经济形势的担忧形成打压。指标Top-40指数 收报43,881.35点，下跌0.42%；大盘综合指数 收报49,055.54点，下跌0.18%。

南非汇市：兰特走软，因南非和中国数据疲弱

=========================================================================

印度股市：收低0.1%，盘中交投沉闷，市场上周五大涨逾2%之后稍事喘息，并等待央行货币政策会议。BSE指数 收报24,824.83点，下跌0.18%；NSE指数 收报7,555.95点，下跌0.1%。

印度汇市：卢比兑美元 回吐稍早全部涨幅，收盘跌至67.84/67.85，上日收报67.78/67.79。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报730.39点，下跌2%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报391.49点，下跌2.35%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报77.31，贬值2.49%；卢布兑欧元 报84.258，贬值3.08%。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐