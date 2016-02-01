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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 06:57 BJT

****澳新经济指标预测--2月2日-2月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    2月1日当周
    
    2月2日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                             2月      2.00%      2.00%
    2145 新西兰HLFS失业率                           第四季      6.1%       6.0%
                   就业增长(较前季)                            +0.8%      -0.4%
                   就业参与率                                  68.9%      68.6%
    2145 新西兰劳工成本指数(较前季)                 第四季     +0.5%      +0.4%
                           (较上年同期)                        +1.6%      +1.7%
    2230 澳洲AIG服务业指数                            1月        --        46.3
    
    2月3日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                12月      +5.0%     -12.7%
             民间住宅建筑许可                                    --       -0.5%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              12月     逆差25  逆差29.06
                 商品和服务进口                                  --       -1.0%
                 商品和服务出口                                  --       +1.0%
    
    2月4日(四)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            1月        --        46.8
    
    2月5日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        12月      +0.5%      +0.4%
             零售销售(较前季)                      第四季      +0.9%      +0.6%
    
    2月8日当周
    
    2月8日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         1月         --       -1.2%
                网路招聘广告                                     --       -0.1%
    
    2月9日(二)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                1月         --       -0.2%
                             (较上年同期)                        --       +5.3%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    12月         --       -2.7%
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         1月         --         正7
                企业信心指数                                     --         正3
        
    2月9日-10日
    2330 澳洲消费者信心指数                          2月         --       -3.5%
    (完)

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