澳新经济指标预测--2月2日-2月9日****

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 2.00% 2.00% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 6.1% 6.0% 就业增长(较前季) +0.8% -0.4% 就业参与率 68.9% 68.6% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 +5.0% -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差25 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 2月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8 2月5日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% 2月8日当周 2月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- -1.2% 网路招聘广告 -- -0.1% 2月9日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +5.3% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- -2.7% 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正7 企业信心指数 -- 正3 2月9日-10日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- -3.5% (完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，