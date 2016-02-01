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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 07:20 BJT

纽约期市：ICE期棉录得两周来最大单日涨幅，与大宗商品跌势背道而驰

路透纽约2月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一逆势大涨并创两周最大单日涨幅，美元走软及终端用户低价买进带来提振。

但期棉价格仍在数月来的窄幅区间内波动。

“他们并没有追高，”INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian表示，并称实物买盘在盘中区间高端消散。“目前仍处于区间中段。”

3月棉花期货 结算价涨0.66美分或1.1%，报每磅61.79美分，盘中交易区间为60.85-62.00美分。

期货市场总成交量增加1,696口，至38,571口。数据显示，上一交易日未平仓合约增加2,648口，至198,357口。

期棉认证库存CERT-COT-STX总计27,784包，低于上日的28,706包。

美元指数 跌0.59%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.96%。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)

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