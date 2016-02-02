《中国报摘》--中国证券报2月2日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 头版头条:
--今年1月，为保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)8,625亿元人民币。市场人士认为，央行多举措提供流动性，可对冲流动性压力，资金面应有保障但整体会中性。
* 其他:
--中国企业研究院执行院长李锦表示，今年经济工作供给结构改革是主题，去产能是主线，淘汰“僵尸企业”是主要抓手，兼并重组与清理退出是主要形式。
--京东 旗下京东金融称 ，其应收账款债权资产支持专项计划发行完毕，规模20亿元人民币，其中优先1级资产支持证券票面利率为年化3.92%。
--鼎立股份 公告，第一大股东鼎立控股集团前期以资产管理计划账户增持的1,735万股公司股票，已于1月29日收盘前被平仓。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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