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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月2日

* 头版头条:

--今年1月，为保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)8,625亿元人民币。市场人士认为，央行多举措提供流动性，可对冲流动性压力，资金面应有保障但整体会中性。

* 其他:

--中国企业研究院执行院长李锦表示，今年经济工作供给结构改革是主题，去产能是主线，淘汰“僵尸企业”是主要抓手，兼并重组与清理退出是主要形式。

--京东 旗下京东金融称 ，其应收账款债权资产支持专项计划发行完毕，规模20亿元人民币，其中优先1级资产支持证券票面利率为年化3.92%。

--鼎立股份 公告，第一大股东鼎立控股集团前期以资产管理计划账户增持的1,735万股公司股票，已于1月29日收盘前被平仓。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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