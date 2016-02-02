《中国报摘》--中国证券报2月2日

* 头版头条:

--今年1月，为保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)8,625亿元人民币。市场人士认为，央行多举措提供流动性，可对冲流动性压力，资金面应有保障但整体会中性。

* 其他:

--中国企业研究院执行院长李锦表示，今年经济工作供给结构改革是主题，去产能是主线，淘汰“僵尸企业”是主要抓手，兼并重组与清理退出是主要形式。

--京东 旗下京东金融称 ，其应收账款债权资产支持专项计划发行完毕，规模20亿元人民币，其中优先1级资产支持证券票面利率为年化3.92%。