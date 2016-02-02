《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月2日

路透香港2月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元 =7.7786港元 ) 美国股市三大股指周一基本持平，道琼工业指数 收跌17.12点，或0.1%，至16,449.18点；Fa cebook 和Alphabet 强劲上涨扶助大盘缩减跌幅，在尾盘反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 96.710 -4.78 38164 7.523 -1.41 中国铝业 7.400 -1.73 25249 2.302 -1.18 中国移动 54.570 0.07 230286 84.896 -0.71 中国人寿 11.550 -4.55 315390 17.969 -0.17 中石油 58.530 -4.24 43452 4.553 -1.24 中石化 54.910 -2.49 40383 4.271 -1.13 汇丰控股 34.950 -1.27 3167600 54.372 -0.51 中电信 47.030 0.41 13084 3.658 -0.32 中国联通 10.970 -1.08 96898 8.533 0.27 兖州煤业 3.910 -2.25 11477 3.041 -1.25 华能国际 33.210 0.51 14206 6.458 -0.49 南方航空 29.510 -1.50 14479 4.591 0.02 东方航空 23.400 -3.11 8060 3.640 0.01 中芯国际 4.480 3.94 3931 0.697 -0.43 (完) (整理 梁慧仪)