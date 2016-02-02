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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月2日

路透香港2月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元
=7.7786港元 )
    
    美国股市三大股指周一基本持平，道琼工业指数 收跌17.12点，或0.1%，至16,449.18点；Fa
cebook 和Alphabet 强劲上涨扶助大盘缩减跌幅，在尾盘反弹。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        96.710   -4.78      38164             7.523      -1.41
 中国铝业                       7.400   -1.73      25249             2.302      -1.18
 中国移动                      54.570    0.07     230286            84.896      -0.71
 中国人寿                      11.550   -4.55     315390            17.969      -0.17
 中石油                        58.530   -4.24      43452             4.553      -1.24
 中石化                        54.910   -2.49      40383             4.271      -1.13
 汇丰控股                      34.950   -1.27    3167600            54.372      -0.51
 中电信                        47.030    0.41      13084             3.658      -0.32
 中国联通                      10.970   -1.08      96898             8.533       0.27
 兖州煤业                       3.910   -2.25      11477             3.041      -1.25
 华能国际                      33.210    0.51      14206             6.458      -0.49
 南方航空                      29.510   -1.50      14479             4.591       0.02
 东方航空                      23.400   -3.11       8060             3.640       0.01
 中芯国际                       4.480    3.94       3931             0.697      -0.43
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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