《中国报摘》--其他报纸重要消息2月2日

**上海证券报**

--上海市提出，“十三五”上海要迈入全球金融中心前列。到2020年上海金融市场非金融企业直接融资占全国社会融资规模的比重达到25%左右，上海金融业增加值占上海全市生产总值比重保持在15%以上。

--截至周一(2月1日)，除在2015年三季报中提示之外，已有约1,400家A股上市公司发布去年业绩预告，其中预喜公司约800家，占比近六成。

--新华社文章称，要坚守对中国经济的信心与定力。

--自2010年叫停房企IPO至今，房地产公司多选择境外上市融资，或偶尔有房企通过借壳登陆A股市场。不过日前披露的主营房地产开发的金辉集团IPO招股书预披露文件显示，该公司拟登陆上交所，此次拟发行数量不超过6亿股。

**证券时报**

--中期协数据显示，1月全国期货市场交易规模有所下降。以单边计算，当月成交量为2.97亿手，成交额为13.19万亿元人民币，环比分别下降11.79%和12.62%。

--中金公司数据显示，2015年阳光私募新成立数量高达1.62万只，平均每月发行1,350只，是2014年发行量的近三倍。

**金融时报**

--国家开发银行 董事长胡怀邦表示，2016年计划发放棚改贷款9,500亿元以上，全力保障续建和600万套新开工棚改融资需求。(完)