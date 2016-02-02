《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月2日

*工商时报：

--元月份台湾制造业采购经理人指数昨日公布，制造业采购经理人指数(PMI)大增至51.3，中断连续六个月的收缩，也较前一月大幅翻扬4.7。中经院长吴中书表示，制造业六大产业在元月份新增订单数量指数全面上扬。

--劳动部昨日公布1月底无薪假调查，共计42家企业、1,346人，较上一期(1月15日)小增166人，但人数仍是去年同期的2.5倍。至于在大量解雇方面，去年12月人数攀升至2,100人，全年达到16,702人，是过去三年来的最高纪录。

--逾21年未涨水价，今年可能调涨。台水公司预计在农历春节后提出调价方案，涨幅约三成，级距从现行4级增为6级，工业用水大户须付高额水费。反观电价则有望在4月调降。

*经济日报：

--政府初估高雄市此次因寒害造成的渔业灾损为7.9亿台币，但永安区与弥陀区渔会预估灾损超过30亿元，对于两者落差，农委会渔业署长蔡日耀昨日表示，渔业署依直辖市或县政府提报灾损资料进行书面审查且从宽认定，7.9亿台币的灾损金额是由高雄市海洋局回报。

--台积电 赴南京投资12寸晶圆厂案，经济部投审会定明天召开委员会审议。由于经济部工业局关键技术审查小组已审核通过相关内容，各部会委员也无异议，预测该案通过机率高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。