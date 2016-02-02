《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月2日

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
*工商时报：
--元月份台湾制造业采购经理人指数昨日公布，制造业采购经理人指数(PMI)大增至51.3，中断连续六个月的收缩，也较前一月大幅翻扬4.7。中经院长吴中书表示，制造业六大产业在元月份新增订单数量指数全面上扬。
--劳动部昨日公布1月底无薪假调查，共计42家企业、1,346人，较上一期(1月15日)小增166人，但人数仍是去年同期的2.5倍。至于在大量解雇方面，去年12月人数攀升至2,100人，全年达到16,702人，是过去三年来的最高纪录。
--逾21年未涨水价，今年可能调涨。台水公司预计在农历春节后提出调价方案，涨幅约三成，级距从现行4级增为6级，工业用水大户须付高额水费。反观电价则有望在4月调降。
*经济日报：
--政府初估高雄市此次因寒害造成的渔业灾损为7.9亿台币，但永安区与弥陀区渔会预估灾损超过30亿元，对于两者落差，农委会渔业署长蔡日耀昨日表示，渔业署依直辖市或县政府提报灾损资料进行书面审查且从宽认定，7.9亿台币的灾损金额是由高雄市海洋局回报。
--台积电 赴南京投资12寸晶圆厂案，经济部投审会定明天召开委员会审议。由于经济部工业局关键技术审查小组已审核通过相关内容，各部会委员也无异议，预测该案通过机率高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.