《全球主要国家债券发行预告》--2月2日-2月9日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日 时间 国家 规模 发行细节 期 2/2 日本 标售10年期公债 2/4 法国 标售长期政府债券(OAT) 2/4 日本 提高流动性标售 2/4 日本 标售三个月期贴现国库券 2/8 日本 标售六个月期贴现国库券 2/9 日本 标售30年期公债 2/9 英国 标售2046年到期的通胀保值公 债 2/9 美国 发售三年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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