版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月2日-2月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日   时间   国家   规模   发行细节
 期                        
 2/2         日本          标售10年期公债
 2/4         法国          标售长期政府债券(OAT)
                           
 2/4         日本          提高流动性标售
                           
 2/4         日本          标售三个月期贴现国库券
                           
 2/8         日本          标售六个月期贴现国库券
 2/9         日本          标售30年期公债
 2/9         英国          标售2046年到期的通胀保值公
                           债
 2/9         美国          发售三年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐