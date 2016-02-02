《香港报摘》--经济日报2月2日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 要闻版头条：
--外资对冲基金连日打＂开口牌＂，高调扬言沽空港元等亚洲货币。金管局要员连续三星期四度反击，总裁陈德霖昨以五大关键理据，力证香港金融实力已远超1997年，防御力强劲。
* 其他：
--高盛认为，中资股的长期投资价值虽已出现，惟目前未到买入时机，市况最快要到季末才转好。
--银河娱乐 副主席吕耀东表示，澳门赌业中介人数目由高峰期300多个减至百多个，贵宾厅正＂汰弱存强＂，相信只要不发生突发事件，料已大致回稳；并指澳门中联办近日指将支持澳门旅游业发展，料或在签证政策上有所放宽。 （完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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