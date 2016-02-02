中国个股：鼎立股份大股东资管帐户被强平，大股东计划继续增持

路透上海2月2日 - 中国上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 周二公告称，其大股东鼎立控股集团前期以资产管理计划帐户增持的约1,735万股鼎立股份的股票，近日被强制平仓。不过鼎立集团仍计划筹集资金，在未来六个月内增持公司股票。

公告称，上周五鼎立集团接到深圳市红塔资产管理公司通知，鉴于鼎立股份股价近期非理性下跌，其透过该资管帐户增持的鼎立股份股票因平仓线被击穿，在上周五收盘前被红塔方面强制平仓。鼎立集团虽然采取积极措施，但因时间过于仓促未能及时在盘中补仓。

本次鼎立集团资管计划账户被平仓后，其仍直接持有鼎立股份3亿3,327.6万股，占公司总股本的19.01%，比原有持股减少0.99%，仍为公司第一大股东。

鼎立集团同时发布股票增持计划，拟在六个月内通过上证所交易系统增持公司股份，增持金额为0.8-1.5亿元人民币之间，增持计划将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式实施。

鼎立股份A股周一收报6.3元，过去一个月该股累计下跌45.8%。

今年以来，A股市场出现持续下跌，令一些大股东质押股票达到或逼近平仓线，出现强平或需要及时补仓的状况，对股市形成一定抛压。此前，慧球科技 控股股东、公司董事长顾国平透过资产管理计划所持的部分股份被强行平仓；而齐心集团 、冠福股份 、锡业股份 、海虹控股 等多家公司大股东所质押的股票达到或接近警戒线和平仓线，需要大股东补仓。