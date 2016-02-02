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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:31 BJT

《台湾重要政经日程》--2月2日

=====================今日重要政经消息==============================
    2/2(二)
    --12:30 台湾央行标售财105-4期国库券，数额200亿台币，期限182天期。2/3日(三)发行。
    --16:00 金管会例行记者会。
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    2/5(五)
    --08:30  主计总处公布1月消费者物价指数，上月为年增0.14%。
    --16:20  央行公布1月底外汇存底，上月底为4,260.31亿美元。
 
    2/8(一)-2/12(五)
    --农历春节假期，金融市场休市。    
    
    2/16(二)
    --16:00 财政部公布1月进出口数据，上月出口年减13.9%。
   
    2/19(五)
    --16:00(暂定)主计总处公布第四季GDP年增率统计值，概估值为负0.28%。
    
    2/22(一)
    --12:30 台湾央行标售105/3期公债，金额300亿台币，天期为两年期，2月25日(四)发行。
    
    2/23(二)
    --16:20  台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
    
    2/24(三)
    --16:00  台湾经济部公布1月外销订单年变动率，上月为年跌12.3%。
    --16:20  台湾央行公布1月的M2年增率，上月为年增5.68%。
    
    2/25(四)
    --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.88%。 
    
    2/26(五)
    --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。
    
    2/29(一)
    --二二八纪念日，金融市场休市一日。
 
    3/1(二)
    --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。
    
    3/24(四)
    --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
    
    3/25(五)：
    --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 
     
    4/4(一)-4/5(二)
    --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
    
    6/4(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。
    
    6/9(四)-6/10(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
    9/10(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。  
 
     9/15(四)-9/16(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
     10/10(一)
    --国庆公众假期，金融市场休市。    
               
    注：*代表新增。(完)              

 (记者 董永年; 审校)

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