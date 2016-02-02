《新兴市场重要经济事件预告》--2月2日-2月9日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月2日(二)
亚的斯亚贝巴--2016年非洲援助与发展峰会在埃塞俄比亚召开(至2月3日)。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(至2月3日)。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行公布1月政策会议的会议记录(0700)。
2月3日(三)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐主持政府部长会议，讨论当前经济事件(0100)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)第四届议会日(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发言。
新加坡--召开新加坡经济发展专题讨论会(0930)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。
2月4日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
2月5日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。
2月8日(一)
暂无重要经济事件公布。
2月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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