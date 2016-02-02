《香港报摘》--信报2月2日

* 要闻版头条：

--港铁公司 昨天就高铁香港段工程与政府达成＂封顶费＂协议及派发特别息方案举行股东大会，在现场小股东一片反对声中，方案仍以大比数99.83%赞成票数获得通过，但高铁香港段最终会否＂烂尾＂，下一关取决于能否获立法会通过追加拨款申请。

* 其他：

--上周五股价突然急挫近六成的大健康国际 ，昨开市后极速反弹，一度劲飙两成三，但交易仅4分钟又闪电停牌。该公司其后公布，有待发布大健康控制权可能出现转变的内幕消息公告。

--汇丰报告统计17个奢侈品牌畅销产品在不同地区的价格，发现香港价格不但高于欧元区，更高于南韩、新加坡，仅与日本持平，内地豪客会选择其他地方。报告指出，香港旅游欠多元化，除购物外，缺乏其他名胜及活动，难以扭转旅客流失的趋势。

--中国银河证券 早前公告称公司副总裁霍肖宇因个人原因，正配合国家司法机关工作。据内地媒体报导，霍肖宇是日前被查的国家统计局党组书记兼局长王保安的妻子。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘