《全球汇市》日圆仍走势沉闷，澳洲央行会议前澳元展现韧性

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0897 1.0886 +0.10 +0.34 1.0860
美元/日圆 120.94 120.97 -0.02 +0.53 120.30
欧元/日圆 131.80 131.69 +0.08 +1.02 130.47
美元/瑞郎 1.0192 1.0192 +0.00 +1.74 1.0018
英镑/美元 1.4421 1.4429 -0.06 -2.15 1.4738
美元/加元 1.3959 1.3945 +0.10 +0.87 1.3839
美元/离岸人民币 6.6145 6.6178 -0.05 +0.71 6.5680
澳元/美元 0.7098 0.7110 -0.17 -2.43 0.7275
新西兰元/美元 0.6537 0.6545 -0.12 -4.22 0.6825
澳元/日圆 85.890 86.040 -0.17 -1.97 87.620
新西兰元/日圆 79.070 79.220 -0.19 -3.55 81.980
英镑/日圆 174.46 174.59 -0.07 -1.56 177.22
澳元/新西兰元 1.0858 1.0855 +0.03 +1.82 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/孙茉莉/许娜/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍/王颖)
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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