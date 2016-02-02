版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:52 BJT

《全球汇市》日圆仍走势沉闷，澳洲央行会议前澳元展现韧性

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0897 1.0886 +0.10 +0.34 1.0860

美元/日圆 120.94 120.97 -0.02 +0.53 120.30

欧元/日圆 131.80 131.69 +0.08 +1.02 130.47

美元/瑞郎 1.0192 1.0192 +0.00 +1.74 1.0018

英镑/美元 1.4421 1.4429 -0.06 -2.15 1.4738

美元/加元 1.3959 1.3945 +0.10 +0.87 1.3839

美元/离岸人民币 6.6145 6.6178 -0.05 +0.71 6.5680

澳元/美元 0.7098 0.7110 -0.17 -2.43 0.7275

新西兰元/美元 0.6537 0.6545 -0.12 -4.22 0.6825

澳元/日圆 85.890 86.040 -0.17 -1.97 87.620

新西兰元/日圆 79.070 79.220 -0.19 -3.55 81.980

英镑/日圆 174.46 174.59 -0.07 -1.56 177.22

澳元/新西兰元 1.0858 1.0855 +0.03 +1.82 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/孙茉莉/许娜/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐