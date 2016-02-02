国际油市：美国原油连跌第二日，受累于中国经济疑虑和供应增加

澳新银行周二在报告中称，原油价格下跌，因中国1月采购经理人指数(PMI)降至三年低点，且石油供应增加。

“供应增加也表明短期价格面临进一步下跌风险。随着印尼重新加入OPEC，石油输出国组织(OPEC)上月产出增至3,310万桶，”报告补充称。

投资者在等候今日稍晚公布的欧元区经济数据，包括失业率数据和生产者物价指数，以给油市提供进一步方向指引。

路透初步调查显示，美国上周商业原油库存可能增加470万桶至纪录新高4.996亿桶。汽油库存或增加130万桶，馏分油库存料减少170万桶。

美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)将分别于周二和周三公布库存报告。

据俄罗斯能源部，该国能源部长诺瓦克和委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino讨论了近期举行OPEC和非OPEC产油国联合协商的可能性。

但高盛表示，产油国协同减产“非常不可能”。 (完)

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