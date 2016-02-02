《交易视点》央行料更宽松抗日本负利率，建议买进长券--凯基证券

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透台北2月2日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，日本采行负利率的外溢效果，在热钱涌入下有可能令台币出现升值的压力，但央行在动态稳定的原则下，势必在市场上放出台币以缓解压力，加上年后资金回笼银行体系，可见年后资金浮滥的情况，整体盘势将维持低档震荡的格局，操作上仍建议逢弹进场布局曲线后端券次，预期五年券104/13期 交易区间0.55%-0.58%，十年券104/12期 交易区间0.85%-0.95%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选