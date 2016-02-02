《香港报摘》--其他报纸重要消息2月2日

* 明报：

--腾讯控股 旗下微信支付进一步扩大战线，昨日公布旗下WeChat(海外版微信)钱包功能扩大到全港用户，用户可以户口与VISA或万事达卡绑定，其后可经WeChat网上买门票、车票，或者海外网购等，且经WeChat购买海洋公园门票更可获七六折优惠。

* 苹果日报：

--Harley-Davidson（下称哈利），有意在港大展拳脚。公司于柴湾开设达9,000平方尺、本港史上最大规模电单车陈列室。新任代理David Neilsen指追求自由、破格的哈利文化与港人不谋而合，冀把品牌在港市占率，由现时低于4%，五年内提高至两成。

* 东方日报：

--中银香港 今天起将代售母行中行 旗下两只南下基金，包括＂中银收益混合型证券投资基金＂及＂中银持续增长混合型证券投资基金＂。

* 文汇报：

--英皇国际 执行董事张炳强表示，集团今年会积极投地吸纳土地储备，而将于今日截意向的港铁 将军澳日出康城10期，集团会伙合作伙伴递交意向书，并考虑以合资形式入标竞投本周五截标的大埔荔枝山土地。（完）