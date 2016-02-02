港报社评：由＂少数暴力＂开始，以＂多数暴力＂结束--明报2月2日

港珠澳大桥追加拨款，只是立法会衆多积压事务其中一项，财务委员会主席陈健波在＂千辛万苦＂下＂剪布＂，通过拨款。港珠澳大桥工程获得财务保证，但是大量立法会事务和工程拨款，仍然不知道什么时候可见天日。以港珠澳大桥拨款的经验，除非接受立法会瘫痪停摆，否则在立法会主持各类会议的主席，都要有合理情况下＂剪布＂的准备。目前无力量可以改变＂拉布＂，以至破坏立法会议事而形成的局面，社会无奈地容忍内耗之余，必须避免政治斗争使香港出现崩坏沉沦的局面。

目前，立法会出现的＂拉布＂，已非针对个别事项，而是任何议题，即使是少数激进取态议员不遂意，都会成为＂拉布＂藉口。例如去年财政预算案拨款，虽然有包括综援出三粮等惠民措施，但是因为个别议员提出直接＂回水＂给市民，未获接纳而＂拉布＂。发展到现在，立法会全体会议、财委会会议、工务委员会和人事编制委员会等会议都有＂拉布＂。另外，以往只是少数激进议员＂拉布＂，由去年度立法会后期审议成立创新及科技局，到本年度复会之后，全体泛民议员都参与对付政府，特别是他们缺席全体会议，不断提出点算法定人数等，蓄意制造流会。因此，泛民议员在立法会的所作所为，可理解是对政府全面开战。

立法会＂拉布＂，已非单纯的政见之争。部分取态激进议员，除了针对特首梁振英，还利用议会这个平台＂反共＂。因此，目前立法会的情况，并非＂拉布＂阻碍政府施政那么简单，而是有更深层次政治意涵和目的，情况十分复杂。按目前本港政治生态，泛民阵营仍然有庞大政治能量，若他们继续现行政治路线，＂拉布＂将持续下去；设若他们认定愈激进愈能赢取政治利益，则采用手法只会变本加厉，这就是激进主导了泛民议员的结果。

现在立法会议事＂塞车＂，除了超过20条法案，还有70项工程拨款，涉及超过650亿元待审议通过。事态使人感到沮丧和无奈，不过，既然＂拉布＂成为常态，当港珠澳大桥追加拨款得以解决，实际上折射出立法会只要有＂拉布＂，除非接受立法会瘫痪停摆，否则就必然有＂剪布＂，使立法会事务得以推展。设若发展到＂拉布＂与＂剪布＂成为常态，相信会出现效率更低、社会成本更高、内耗更多的局面，不过整体事态还有望向前推展，总好过被拖死。

现在部分议员利用议事规则＂拉布＂阻碍议事，不过，数年下来累积的＂拉布与反拉布＂斗争，特别是法庭的判例，实际上赋予了大会、财委会等委员会等主席的＂剪布＂权力。以法庭对财委会前任主席吴亮星的司法覆核裁决为例，确立了几个重要原则，包括财委会有权定出会议时间、可以终止会议讨论、可以采取措施维持会议秩序，更重要的是法院在原则上不会干预立法会运作。因此，虽然议事规则并无＂剪布＂机制，历经互动之后，主席们仍有成规案例可参考运用，以履行主持会议，又不致出现议而不决的责任。

立法会若发展至按＂拉布＂与＂剪布＂规律解决争议，则在议会政治中，这是其中最恶劣的一种。议会的功能，本来是代议士经过讨论，表决通过或否决议案，过程中或会取得各自让步和妥协。不过，若立法会由＂拉布＂、＂剪布＂交相互动，必然出现只问立场，不问是非对错的议政现象，会大大降低议员监察政府的职能。现在立法会＂拉布＂是少数，每次斗争都是由＂少数暴力＂开始，而＂剪布＂是多数，即是以＂多数暴力＂结束。

＂少数暴力＂与＂多数暴力＂的斗争，不可能有理性和充分讨论，只是立法会发展到现今的景况，若不＂剪布＂，根本就无办法推动事务发展。＂剪布＂只能是别无办法的选择，前提要让＂拉布＂的议员有机会充分表达，议会仍须尊重少数，包容不同意见。只是，设若＂拉布＂成为议事常态，即是＂系又拉＂、＂唔系又拉＂，则＂拉布＂成为家常便饭，久而久之，就会变得毫无意义了。

今次港珠澳大桥通过拨款，还有一个情况值得讨论。当时有建制派议员向主席查询是否正在就追加拨款投票，陈健波称： ＂这就是那个动议，赞成呀，赞成呀！＂陈健波身为主席，理应保持中立，他提醒议员投赞成票，这是失格之举，实属不当；他与连是否就追加拨款投票也搞不清楚的议员，很能反映建制派的水平。此时此刻，期望建制派议员与时并进，发挥职能，稳住整体大局。（完）

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