港报社评：陈健波果断剪布值得支持--星岛日报2月2日

高铁追加拨款十万火急，但泛民议员蓄意为难，用尽手段阻延，将之搁在立法会工务小组一个多月不让通过，令＂烂尾＂危机逼近眉睫。 工务小组今天将再开会，不论结果如何，料会提交周五的财务委员会审议，能否如期在＂死线＂前通过，取决于主席会不会狠挥剪刀果断剪布。早前财委会主席陈健波顶住巨大压力，在港珠澳大桥拨款上，成功遏制拉布行动，其勇气与技巧值得支持，虽然他因避嫌不主持审议高铁拨款的会议，但已作了很好的示范，接捧的陈监林，以至立法会主席曾钰成，都应效法他的果断态度，手起刀落，毫不留情。 立法会内拉布议员横行，变成龙潭虎穴，要在虎口剪布，让拨款过关，是极艰难的任务。作为财委会主席，陈健波处理港珠澳大桥追加拨款时，须面对拉布议员种种玩弄程序的手段，以至纷纷射向他的明箭暗箭，但他以坚定态度＂执正来做＂，严守会议程序，却又灵活运用既定规则，在最后加开的八小时会议中，不断拆解议员的拖延招数，结果成功剪布，令拨款得以通过。 拉布议员恼羞成怒，在拨款通过后粗暴冲向主席台，向陈健波掷物泄愤，但因剪布依足程序，合法合理，他们难找到漏洞挑战剪布决定。 这场硬仗打胜，最大的启示在于：立法会主持会议的人--包括大会与小组委员会主席，必须有剪布的决心，然后敢于运用规章赋予的权力，有效击破拉布议员滥用程序的手法，绝不能因怕做＂丑人＂而手软心软，只有这样，才可以对抗持久不断的＂拉布战＂。 遏止拉布并非单是为了恢复立法会正常运作，更重要是避免给民生经济带来严重后果。以高铁追加拨款而言，目前高铁项目的650亿元委托费用快将耗尽，若追加拨款到本月底仍不能通过，工程就可能于下月开始暂停，大批工人将要停工，政府还要承担给承建商的高昂赔偿，完工时间亦会大大推迟。 更坏情况是，拨款审议如拖到本届立法会完结，仍然悬而不决，被逼留待新一届立法会处理，高铁工程便要全部推倒再来，重新招标，然后重复一次＂打木人巷＂的艰苦历程，而建造费用势将大幅增加，更要多拖数年。 高铁并非拉布的惟一受害者，排队等审批的，还包括70多项工程，其中有扩建医院、兴建学院和行人隧道等民生项目，这些社会大众急需的基建，全因议员玩弄政治而停步，令人握腕慨叹。 为了公众的最大利益，我们期望立法会大会和小组委员会主席以最大决心果断剪布，不应再为了卸开压力而犹豫不决。（完）