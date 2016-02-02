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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 09:16 BJT

全球金市：金价触及三个月高点，因全球制造业活动疲弱

2016年初全球制造业扩张略微加速，但仍维持疲态，发达市场增长加快未能抵消新兴市场萎缩的影响。中国制造业采购经理人指数(PMI)降至2012年中以来低位。

金价受益于其他金融市场的波动，1月录得一年来最大单月涨幅，2016年迄今涨逾6%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一表示，鉴于通胀仍然过低，如果近期金融市场震荡走势持续并出现全球经济放缓的信号，那么美国经济可能受损。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量从周五的21,516,385.43盎司升至21,908,499.83盎司，为11月3日以来最高。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李爽 审校 戴素萍/徐文焰)

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