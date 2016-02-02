全球金市：金价触及三个月高点，因全球制造业活动疲弱

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
2016年初全球制造业扩张略微加速，但仍维持疲态，发达市场增长加快未能抵消新兴市场萎缩的影响。中国制造业采购经理人指数(PMI)降至2012年中以来低位。
金价受益于其他金融市场的波动，1月录得一年来最大单月涨幅，2016年迄今涨逾6%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周一表示，鉴于通胀仍然过低，如果近期金融市场震荡走势持续并出现全球经济放缓的信号，那么美国经济可能受损。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量从周五的21,516,385.43盎司升至21,908,499.83盎司，为11月3日以来最高。 (完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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