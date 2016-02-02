港报社评：严防政治化入侵商业机构--文汇报2月2日

港铁昨日举行特别股东会，就高铁费用封顶方案进行表决，最终获99.8%出席股东投赞成票而通过。会议期间，社民连等数个团体在会场外示威，而有港铁小股东身份的公民党立法会议员郭家麒则进入会场，借发问之机，大发议论，想打拉布战，被港铁主席马时亨制止。某些政客将立法会高度政治化的抗争手段延伸至商业机构，干扰企业按市场规则运作，将令香港陷入越来越危险的境地，值得高度警惕。高铁费用封顶方案获得绝大多数小股东支持，但仍要过立法会财委会一关才能拨款，立法会议员应顺应民意，放弃拉布，让高铁追加拨款申请尽快通过，保证高铁如期完工，对港铁股东、纳税人和香港负责。

高铁延误酿成超支约200亿元，根据港铁与政府达成的协议，港铁将借贷融资，向股东发放每股4.4元特别股息，政府作为占约75%的大股东，库房将进账约195亿元，与政府要支付的高铁超支数额相若，其他小股东则摊分约62亿元。昨日的股东大会，政府作为大股东没权投票，全部交由独立股东决定，结果99.8%的出席股东投赞成票通过方案，反映由港铁派息给政府完成高铁工程的做法务实合理，否则不会得到小股东一面倒的支持。而且，有关决定按照上市公司的既定程序办事，照顾了小股东的利益。

但是，少数政党、政客为了令高铁＂烂尾＂，出尽办法令问题政治化，竭力阻止港铁股东大会通过方案。会场外，梁国雄等纠结大批示威者围堵叫嚣，抹黑高铁工程是＂大白象＂，散播港铁借贷融资方案是＂要市民填氹＂，企图误导小股东反对方案；会场内，郭家麒带头拉布，一方面大肆攻击港铁管理层不可信，另一方面不就方案发问，而是扯开话题，高谈阔论，对港铁主席马时亨及港铁管理层作出失实指摘，明显玩对人不对事，制造对峙局面，拖延会议进程。少数政党、政客千方百计狙击高铁工程，在立法会拉布拖延还不够，更企图把拉布战烧到港铁的股东大会，令一场上市公司的股东会充满＂火药味＂，个别小股东受到煽动而成为棋子，管理层遭到毫无事实根据的指骂。

香港是成熟的商业社会，成功的最重要原因之一，就是信任市场自由运作，只要在合法的情况下，各方面都不干预商业机构运作，按市场规律办事。但是，近年香港社会泛政治化日趋严重，为反对而反对的政争恶浪从立法会不断向外蔓延，如今港铁股东大会亦成为政争舞台，日后其他上市公司的股东大会亦可能重演同样的一幕。如果商业机构的运作受到政争困扰，不能客观独立地作出符合市场的判断，就是动摇香港作为国际商贸中心、金融中心的根基。港铁股东大会遭政治化干扰，值得港人警惕。

虽然高铁费用封顶方案在港铁特别股东大会通过，但仍需立法会在本月内通过高铁追加拨款，否则高铁将被迫停工，面临灾难性的后果。政府可能面对大量聘用合约、工程合约等索偿，涉及费用以百亿元计，大量工人失业，之前的巨额投入付诸流水，事件更将成为国际笑话。阻碍高铁建设，绝不是维护香港利益，而是倒香港米。现在时间紧迫，社会各界应放下歧见，政府、港铁、立法会都要加强配合，特别是立法会议员应以大局为重，尽快通过高铁追加拨款，避免高铁＂烂尾＂。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘