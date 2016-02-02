中国个股：渤海租赁大股东拟注入飞机租赁资产，大股东质押股票近平仓线

路透上海2月2日 - 中国大型租赁公司渤海租赁股份有限公司 周二公告称，大股东海航资本集团及相关方拟将其持有的飞机租赁资产等注入上市公司，公司股票自周一起连续停牌。值得关注的是，海航资本质押的部分股票已触及警戒线，并逼近平仓线。

渤海租赁未披露资产注入的具体细节，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌，或转入重大资产重组程序。

公告还披露，海航资本共持有公司21亿3,713.4万股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押17.12亿股，占公司总股本的27.67%。上述已质押股份的警戒线区间为4.91元/股-7.44元/股，平仓线区间为3.05元/股-6.54元/股。

渤海租赁上周五收在6.82元，公告显示，海航资本约有2.11亿股渤海租赁质押股票，其平仓线在6.51-6.54元／股，离渤海租赁上周五收盘价较为接近。

渤海租赁近期大举扩张，并购海外集装箱和飞机租赁业务，例如2013年收购全球第六大集装箱租赁公司Seaco SRL100%股权；2014年收购第八大集装箱租赁公司Cronos的80%股权，这两项并购使得渤海租赁成为按CEU（集装箱价值）计全球业务规模最大的集装箱租赁公司。去年公司以25.5亿美元收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)