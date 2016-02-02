澳新汇市：澳元和新西兰元守住阵地，关注澳洲央行政策声明

澳元兑日圆 报86日圆，和高位86.36相去不远，自1月20日跌至三年半低位以来已反弹7日圆。

澳洲央行于周二举行今年首次的政策会议，外界认为其将维持利率在纪录低位2%不变。利率决议将于0330GMT出炉。

新西兰元兑美元 持稳于0.6538美元。

BNZ FX策略师Jason Wong表示，在当前的避险环境中，新西兰元表现“相对不错”。

“这似乎反映了投资流动情况，而非基本面，”他指出。新西兰元在1月下跌5.1%，是表现最疲弱的主要货币。

他并称，“我们预期会在当前水准附近盘整。我们的合理水准预估已上升0.01美元至0.63美元。”(完)

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