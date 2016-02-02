澳新汇市：澳元和新西兰元守住阵地，关注澳洲央行政策声明

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
澳元兑日圆 报86日圆，和高位86.36相去不远，自1月20日跌至三年半低位以来已反弹7日圆。
澳洲央行于周二举行今年首次的政策会议，外界认为其将维持利率在纪录低位2%不变。利率决议将于0330GMT出炉。
新西兰元兑美元 持稳于0.6538美元。
BNZ FX策略师Jason Wong表示，在当前的避险环境中，新西兰元表现“相对不错”。
“这似乎反映了投资流动情况，而非基本面，”他指出。新西兰元在1月下跌5.1%，是表现最疲弱的主要货币。
他并称，“我们预期会在当前水准附近盘整。我们的合理水准预估已上升0.01美元至0.63美元。”(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/戴素萍 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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