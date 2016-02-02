长江期货：中国期指减仓，市场杀跌意愿不强

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
受到1月官方PMI数据不及预期影响，周一股指期货出现下跌。IH1602、IF1602、IC1602分别下跌1.82%、1.19%、0.88%，显示蓝筹权重板块更弱，中小板表现相对较强。三个期指品种均呈现减仓，IF、IH、IC合约持仓量分别下降828手、207手、184手。这表明虽然市场仍未摆脱弱势格局，但股指期货杀跌意愿并不强。
数据显示，前20名席位在IF602与IF1603合约上共持买单30,483手、卖单30,889手。主力净空持仓量406手，较前一交易日大幅下降1,092手。主力席位单日净持仓量变动近三个月以来首次超越千手，可能反映期指市场的积极变化。这一积极变化来自两个方面，在IF1602上，前20空方席位减持卖单1284手超过前20多方席位减持买单364手；同时在IF1603上，前20多方席位增持买单156手，前20空方席位减持卖单24手。其中，广发期货、华泰期货、中信期货、国泰君安期货席位在IF1602上分别减持卖单664手、387手、238手、221手，幅度较大，显示空方集中离场迹象明显。主力多头席位上，广发期货增持买单250手，期指多方低吸意愿依然存在。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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