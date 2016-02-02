长江期货：中国期指减仓，市场杀跌意愿不强

数据显示，前20名席位在IF602与IF1603合约上共持买单30,483手、卖单30,889手。主力净空持仓量406手，较前一交易日大幅下降1,092手。主力席位单日净持仓量变动近三个月以来首次超越千手，可能反映期指市场的积极变化。这一积极变化来自两个方面，在IF1602上，前20空方席位减持卖单1284手超过前20多方席位减持买单364手；同时在IF1603上，前20多方席位增持买单156手，前20空方席位减持卖单24手。其中，广发期货、华泰期货、中信期货、国泰君安期货席位在IF1602上分别减持卖单664手、387手、238手、221手，幅度较大，显示空方集中离场迹象明显。主力多头席位上，广发期货增持买单250手，期指多方低吸意愿依然存在。(完)