宏源期货：沪铜上行动力不足，面临方向选择

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
从长期来看，沪铜没有摆脱下降通道，并且从2015年下半年开始跌势更猛。目前价格上行受阻于中期下行趋势线，并且该下行趋势线与速阻线第二阻挡线重合，在36,000元/吨一线形成强力阻挡。若该点位无法突破，则价格有望下探至33,200元/吨一线。短期来看，均线排列不规则，成交重心没有完全摆脱长期均线的束缚，但短期均线存在一定支撑作用。如果价格成功突破36,000元/吨一线阻力，则现阶段的下行趋势将结束，价格有望回升至37,400元/吨一线。
从摆动指标看，RSI正在回踩50强弱分界线，趋势性不强，MACD仍位于下半区，柱状线走弱，上行动力严重不足。在强压力之下，我们建议保持偏空思路或轻仓观望，等待方向明朗。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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