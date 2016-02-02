宏源期货：沪铜上行动力不足，面临方向选择

从长期来看，沪铜没有摆脱下降通道，并且从2015年下半年开始跌势更猛。目前价格上行受阻于中期下行趋势线，并且该下行趋势线与速阻线第二阻挡线重合，在36,000元/吨一线形成强力阻挡。若该点位无法突破，则价格有望下探至33,200元/吨一线。短期来看，均线排列不规则，成交重心没有完全摆脱长期均线的束缚，但短期均线存在一定支撑作用。如果价格成功突破36,000元/吨一线阻力，则现阶段的下行趋势将结束，价格有望回升至37,400元/吨一线。