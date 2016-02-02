国都期货：补库需求支撑大连铁矿石价格

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2的《期货日报》：
春节临近，预计节前钢厂补充库存需求仍将支撑铁矿石价格，但节后，随着补库需求回落，铁矿石价格将继续走软。
节前铁矿石价格在供给面利多因素刺激下仍将保持坚挺，节后钢企补库需求回落将带动铁矿石价格走弱，但在钢厂开工率回升的背景下，铁矿石走势会强于螺纹钢。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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