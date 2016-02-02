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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 09:27 BJT

国都期货：补库需求支撑大连铁矿石价格

以下内容节选自2月2的《期货日报》：

春节临近，预计节前钢厂补充库存需求仍将支撑铁矿石价格，但节后，随着补库需求回落，铁矿石价格将继续走软。

　　节前铁矿石价格在供给面利多因素刺激下仍将保持坚挺，节后钢企补库需求回落将带动铁矿石价格走弱，但在钢厂开工率回升的背景下，铁矿石走势会强于螺纹钢。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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