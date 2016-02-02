国泰君安期货：资金相继撤离，上海螺纹钢重回震荡格局

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
上周，螺纹钢期货冲高回落，主力1605合约上周五报收1,814元/吨，较前一周下跌9元/吨，持仓减少38.1万手。螺纹钢期货1605合约收盘价较上海同交割品牌三级螺纹钢申特报价（按磅计）贴水102元/吨。
春节临近，下游工地停工增多，建材类企业年后订单情况较为一般，复产钢厂陆续增加，下游贸易商冬储意愿不强，节前最后一周螺纹钢期货或将延续震荡格局。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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