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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 09:28 BJT

国泰君安期货：资金相继撤离，上海螺纹钢重回震荡格局

以下内容节选自2月2日的《期货日报》：

上周，螺纹钢期货冲高回落，主力1605合约上周五报收1,814元/吨，较前一周下跌9元/吨，持仓减少38.1万手。螺纹钢期货1605合约收盘价较上海同交割品牌三级螺纹钢申特报价（按磅计）贴水102元/吨。

　　春节临近，下游工地停工增多，建材类企业年后订单情况较为一般，复产钢厂陆续增加，下游贸易商冬储意愿不强，节前最后一周螺纹钢期货或将延续震荡格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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