神凯投资：政策转型国内玉米价格将长期承压

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
随着春节临近，国内玉米收购厂商开始着手放假过年，各地玉米交易明显减少。一方面，中国2016年中央一号文件正式发布，核心直指玉米市场，玉米定价将逐步市场化；另一方面，国内生猪等养殖存栏依旧恢复缓慢，深加工行业依旧面临亏损，玉米饲料、深加工需求疲软。因此，预计玉米价格或长期承压。 短期临储政策仍会产生一定支持作用，但其他农产品对高价玉米替代增加、储备库存居高不下以及政策向去库存倾斜，都将使玉米远期合约明显承压。玉米的饲料、深加工需求等增长缓慢，玉米供大于求格局暂难改变，这将使玉米长期承压。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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