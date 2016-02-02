神凯投资：政策转型国内玉米价格将长期承压

随着春节临近，国内玉米收购厂商开始着手放假过年，各地玉米交易明显减少。一方面，中国2016年中央一号文件正式发布，核心直指玉米市场，玉米定价将逐步市场化；另一方面，国内生猪等养殖存栏依旧恢复缓慢，深加工行业依旧面临亏损，玉米饲料、深加工需求疲软。因此，预计玉米价格或长期承压。 短期临储政策仍会产生一定支持作用，但其他农产品对高价玉米替代增加、储备库存居高不下以及政策向去库存倾斜，都将使玉米远期合约明显承压。玉米的饲料、深加工需求等增长缓慢，玉米供大于求格局暂难改变，这将使玉米长期承压。(完)