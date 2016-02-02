主要国家经济指标预测--2月3日****

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 +5.0% -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差25 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2 0230 香港日经PMI 1月 -- 46.4 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 42.7 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 54.2 55.3 0850 法国Markit服务业PMI 1月 50.6 50.6 综合PMI -- 50.5 0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4 综合PMI -- 54.5 0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6 综合PMI 53.5 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.3 55.5 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.2% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.3% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.1% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.3% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 472.8 再融资指数 -- 1,822.5 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加19.5 增加25.7 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 53.7 综合PMI -- 53.7 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.1 55.8 企业活动分项指数 58.5 59.5 就业分项指数 -- 56.3 新订单分项指数 -- 58.9 投入物价分项指数 -- 51.0 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,892 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 2.00% 2.00% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -1.6% -- 0830 香港零售销售(较上年同期) 12月 -8.5% -- 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少2.0 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) 292.0 294.6 经季节调整失业率 6.2% 6.3% 经季节调整失业人数(万人) 273.2 -- 0900 意大利失业率 12月 11.4% 11.2% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 55.0 57.5 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.8% -0.5% (较上年同期) -3.0% -2.9% 1000 欧元区失业率 1月 10.4% 10.5% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 718.9 -- 1830 美国汽车销售年率(万辆) 1月 1,758 1,740 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 3,672.9 -- 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 5.3% 6.1% 就业增长(较前季) +0.9% +0.8% 就业参与率 68.4% 68.9% 劳工成本指数(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.6% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 48.4 -- (完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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