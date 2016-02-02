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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--2月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    2月3日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                 12月      +5.0%      -12.7%
             民间住宅建筑许可                                     --        -0.5%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)               12月     逆差25   逆差29.06
                 商品和服务进口                                   --        -1.0%
                 商品和服务出口                                   --        +1.0%
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)             1月        --         50.2
    0230 香港日经PMI                                   1月        --         46.4
    0500 日本消费者信心指数                            1月        --         42.7
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                   1月       54.2        55.3
    0850 法国Markit服务业PMI                           1月       50.6        50.6
                   综合PMI                                        --         50.5
    0855 德国Markit服务业PMI                        1月终值      55.4        55.4
                   综合PMI                                        --         54.5
    0900 欧元区Markit服务业PMI                      1月终值      53.6        53.6
                     综合PMI                                     53.5        53.5
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                       1月      55.3        55.5
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          1月初值     -0.2%        持平
                                  (较上年同期)                  +0.3%       +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                -2.3%       -0.1%
                                    (较上年同期)                +0.3%       +0.1%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       12月      +0.3%       -0.3%
                       (较上年同期)                             +1.5%       +1.4%
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周       --        472.8
             再融资指数                                           --      1,822.5
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 1月   增加19.5    增加25.7
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       1月终值        --         53.7
                   综合PMI                                        --         53.7
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             1月       55.1        55.8
                                  企业活动分项指数               58.5        59.5
                                  就业分项指数                    --         56.3
                                  新订单分项指数                  --         58.9
                                  投入物价分项指数                --         51.0
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    买超4,753
             外资投资日本股票(亿日圆)                             --    卖超1,892
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    2月2日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                              2月       2.00%      2.00%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     12月       -1.6%        --
    0830 香港零售销售(较上年同期)                     12月       -8.5%        --
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)              1月     减少2.0    减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                          292.0      294.6
             经季节调整失业率                                     6.2%       6.3%
             经季节调整失业人数(万人)                            273.2        --
    0900 意大利失业率                                 12月       11.4%      11.2%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      1月        55.0       57.5
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月       -0.8%      -0.5%
                                  (较上年同期)                   -3.0%      -2.9%
    1000 欧元区失业率                                  1月       10.4%      10.5%
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        1月       718.9        --
    1830 美国汽车销售年率(万辆)                        1月       1,758      1,740
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          1月     3,672.9        --
    2145 新西兰HLFS失业率                           第四季        5.3%       6.1%
                   就业增长(较前季)                              +0.9%      +0.8%
                   就业参与率                                    68.4%      68.9%
                   劳工成本指数(较前季)                          +0.4%      +0.5%
                               (较上年同期)                      +1.6%      +1.6%
    2230 澳洲AIG服务业指数                            1月         48.4        --
    (完)

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