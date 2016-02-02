长江期货：抛储政策将左右郑棉走势

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
近期，郑棉转入弱势格局运行，宏观经济不佳、需求依旧疲软是主因。同时棉花抛储将至，短期内郑棉期价难有起色，建议投资者保持振荡偏空思维。
纺织企业已进入放假模式，采购暂停，而上游棉企受抛储预期和宏观经济不利影响，加大降价抛货力度，因素叠加致使现货棉价持续走弱。
期货方面，郑棉主力1605合约弱势振荡，郑棉1609合约持续阴跌，昨日分别报收于11375元/吨和10840元/吨。市场对国储棉抛售预期较强，未来随着抛储政策逐渐落实，郑棉期价重心或进一步下移。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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