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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 09:30 BJT

长江期货：抛储政策将左右郑棉走势

以下内容节选自2月2日的《期货日报》：

近期，郑棉转入弱势格局运行，宏观经济不佳、需求依旧疲软是主因。同时棉花抛储将至，短期内郑棉期价难有起色，建议投资者保持振荡偏空思维。

纺织企业已进入放假模式，采购暂停，而上游棉企受抛储预期和宏观经济不利影响，加大降价抛货力度，因素叠加致使现货棉价持续走弱。

　　期货方面，郑棉主力1605合约弱势振荡，郑棉1609合约持续阴跌，昨日分别报收于11375元/吨和10840元/吨。市场对国储棉抛售预期较强，未来随着抛储政策逐渐落实，郑棉期价重心或进一步下移。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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