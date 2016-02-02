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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 09:26 BJT

《香港重要政经日程》--2月2日-2月11日

================== 今日重要政经消息=================

2月2日（周二）

-- 中国多金属 公布年度业绩。

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

-- 数码通 公布中期业绩。

-- 公布12月份零售销售数字。

--11:30 中海油田服务 2016年战略指引发布会。

================== 近期重要政经消息=================

2月3日（周三）

-- 公布1月份香港PMI。

-- 卡宾 公布年度业绩。

-- 联想集团 公布第三季度业绩。

-- 白马户外媒体 公布年度业绩。

-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。

2月4日（周四）

-- 中信大锰 公布年度业绩。

-- 新城发展控股 公布年度业绩。

-- 生力啤 公布年度业绩。

*--12:00 大成生化科技 股东特别大会。

2月5日（周五）

-- 公布1月底外汇储备资产数字。

-- 汉港控股 公布第三季业绩。

-- 新华汇富金融 公布中期业绩。

-- 永利地产发展 公布年度业绩。

*--10:15 汇源果汁 在中国举行临时股东大会。

*--11:00 黄河实业 在香港举行股东特别大会。

2月8日（周一）

-- 农历年假期。

2月9日（周二）

-- 农历年假期。

2月10日（周三）

-- 农历年假期。

* 2月11日（周四）

-- 宏利金融 公布全年业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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