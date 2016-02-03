《香港重要政经日程》--2月3日-2月11日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
================== 今日重要政经消息=================
2月3日（周三）
-- 公布1月份香港PMI。
-- 卡宾 公布年度业绩。
-- 联想集团 公布第三季度业绩。
-- 白马户外媒体 公布年度业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
2月4日（周四）
-- 中信大锰 公布年度业绩。
-- 新城发展控股 公布年度业绩。
-- 生力啤 公布年度业绩。
*--11:15 白马户外媒体 全年业绩发布会。
--12:00 大成生化科技 股东特别大会。
2月5日（周五）
-- 公布1月底外汇储备资产数字。
-- 汉港控股 公布第三季业绩。
-- 新华汇富金融 公布中期业绩。
-- 永利地产发展 公布年度业绩。
--10:15 汇源果汁 在中国举行临时股东大会。
--11:00 黄河实业 在香港举行股东特别大会。
*--11:00 新城发展 全年业绩发布会。
2月8日（周一）
-- 农历年假期。
2月9日（周二）
-- 农历年假期。
2月10日（周三）
-- 农历年假期。
2月11日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)