日本已公布经济指标--2016/2/2

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.1% +0.1% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% +0.1% -- -- 工业生产(m/m) 12月 -1.4% p -0.9% r 2月15日 -- 失业率 12月 3.3% @ 3.3% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,402 逆差3,797 2月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -4.4% -2.9% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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