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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 10:05 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元买盘进驻，澳洲央行会议前澳元走弱

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* 欧元兑澳元在亚洲盘上涨0.25%，因在澳洲央行会议结果出炉前澳元下跌

* 外界预期澳洲央行将维持利率不变，焦点放在声明稿内容是否有变化

* 动能显示，五日、10日和20日移动均线相互冲突，中性格局确立

* 高位连四日下移带来压力，12/1月升势的50%回档位1.5220为支撑位

* 若收在该水准下方将是偏空，目标位为61.8%回档位1.5019

* 技术图：reut.rs/1m9dx79

(完)

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