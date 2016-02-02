金属期市：铜价持稳，中国农历新年假期临近成交萎缩

其他金属方面，LME期镍 涨0.7%，收复部分上日2.3%的跌幅，当时因库存庞大引发供应疑虑。

美国1月制造业采购经理人指数(PMI)上升0.2个百分点，至48.2，为连续第四个月萎缩。制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大，因美元走强让制造企业叫苦不迭，而油价回落迫使能源企业进一步削减支出。

因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。

海关数据显示，尽管中国经济放缓，但去年中国精炼铜进口触及368万吨的纪录高点，较2014年所及的上个高位增长2.5%。(完)

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