金属期市：铜价持稳，中国农历新年假期临近成交萎缩

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
其他金属方面，LME期镍 涨0.7%，收复部分上日2.3%的跌幅，当时因库存庞大引发供应疑虑。
美国1月制造业采购经理人指数(PMI)上升0.2个百分点，至48.2，为连续第四个月萎缩。制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大，因美元走强让制造企业叫苦不迭，而油价回落迫使能源企业进一步削减支出。
因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。
海关数据显示，尽管中国经济放缓，但去年中国精炼铜进口触及368万吨的纪录高点，较2014年所及的上个高位增长2.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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