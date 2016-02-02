台湾货币市场：短率大致持稳，RP市场资金多缺不一利率微幅拉升

* 隔拆利率持稳，其余天期续处于高档 * 外资大举汇入，外银多主动推销资金 * 市场资金〞紧〞解除，短票利率持稳 * 投信等法人资金多缺不一，RP利率微升 记者 罗两莎 路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员表示，今天整体市场 资金虽不算宽松，但有拆借需求的金融机构都可以顺利调到资金；惟利率仍处于较高水准， 特别是跨年拆借利率均在0.40%以上。 他们并称，由于近日外资大举汇入，今天外商银行手中资金比较多，开始主动打电话对 外推销资金。 〞今天市场资金氛围不像上礼拜那么紧了，拆款市场还是以到期续做为主。〞一位大型 商银资调人员说。 他们表示，央行指定八家金融机构昨天开始提供换新钞服务，各大行库不用再积压大量 现金在金库，资金周转动能因而逐渐好转，资金紧俏状况可望逐渐渐改善。 银行资调人员称，目前整体市场资金状况仍处在〞松中带紧〞状态，有资金需求的金融 机构虽然可以调到钱，但利率水准不一；例如，今天银行对票券商的拆借利率即相对较高， 隔拆利率达到0.28%，跨年拆借利率更是高达0.43-0.46%。 一位民营银行资调人员即指出，今天拆款大都以到期续做为主，利率没有太大变化，两 至三天拆借利率仍在0.22-0.24%的较高水准，预估要到春节后两到三天期拆借利率才会下来 。 本地时间14:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.366 33.670 台湾加权股价指数<.TWII 8,131.24 8,156.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.203% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.220% 0.200-0.400% --一周拆款利率区间 0.220-0.400% 0.200-0.410% --两周拆款利率区间 0.240-0.430% 0.230-0.460% 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月1 日的通货发行数突破2.1兆台币，达到2兆1,218.50亿台币，较前日增加约1,196亿。 **短票利率持稳** 短票市场方面，票券商指出，今天市场资金虽不算宽松，但有资金需求大都可以调到钱 ，利率没有太大变化。 〞今天的资金状况是大家都可以调到钱，但称不上宽松，至少不像一月底那样紧了。〞 一位大型票券公司交易员说。 他们说，今天资金缺口较小，且有大型金融机构在市场上供应资金，短票利率大致持平 于昨天水准；惟去年GDP不到1%，加上央行日前引导隔拆利率下降，料三月央行进一步降息 机率很高。 今日大型票券商与银行间承作短票不论落点在农历年前或年后，利率主要落在0.40%， 部分成交于0.38-0.39%；上日主要成交0.40%，部分成交于0.38%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.40 1%，上日则为0.431% ；上日区间在0.30-0.435%，前日0.40-0.45%；上日成交量90.6亿，前 日45.8亿台币。 今日央行存单到期1,936.5亿台币，定存单发行情况稍晚公布。 本周到期定行定存单金额达2兆968.6亿台币，余日到期情况为：周三4,800亿、周四5,8 61.8亿及周五572.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一的超额准备为536亿台币，累积超额准备为1兆1, 622亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,866亿台币。 **债券RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面；票券商交易员说，今天市场资金多缺不一，部分投信有资金 需求，但有些投信有可观的申购款进来；整体而言，市场资金状况只能说〞还可以〞，年内 资金利率大致持稳，跨年利率微幅拉升。 证券商方面，一位大型券商交易员指出，因时值农历年关，投信和寿险公司比较缺钱； 银行为了能过一个平安的年，利率比较坚持、价格很硬；料在春节前RP利率不易下调，但放 完春节长假后情况就不一样了。 〞过年前利率不要上去我们就很高兴了。〞前述大型券商交易员说。 今日证券商的公债附买回利率成交利率微升，利率区间落在0.40-0.43%，上日落在0.40 -0.42%，银行端今天仍成交在0.50%，与上日水准相同；公司债RP利率主要成交在0.47-0.50 %，上日区间则在0.40-0.50%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率落在0.25-0.30%，与上日相同；跨年利率 不分公债／公司债主要在0.39-0.45%，上日在0.33-0.35%(完) (审校 杨淑祯)