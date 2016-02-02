《图表新闻》盛传ECB放宽政策之际，欧元区通胀预期和油价走势脱勾

路透伦敦2月1日 - 油价可能在每桶30美元上方企稳的迹象，迄今未能提振欧元区的长期通胀预期，这表明投资人益发怀疑欧洲央行(ECB)是否能达成其通胀目标。

五年、五年远期损益平衡通胀率 报约1.52%，守在2015年1月以来的最低位附近。

欧洲央行偏爱的这一通胀预期指标，近几个月来与油价走势亦步亦趋，但在过去一周两者的连动关系已有所减弱。tmsnrt.rs/1nYFBeX

过去一周布兰特原油期货 上涨约8%，然而通胀预期则回到去年初欧洲央行宣布实施量化宽松政策前的水准。

“此处的意涵是市场益发怀疑欧洲央行能否实现其通胀目标，不仅是对未来几年，就连未来十年能否达成都感到怀疑，”ING资深利率策略师Martin Van Vliet表示。

欧洲央行在1月21日的会议上，暗示可能很快就会再次放宽货币政策。自此之后，货币市场已充分反映3月存款利率将调降10个基点至负0.40%，7月前还会再降一次。

自年初以来，五年、五年远期损益平衡通胀率已下跌逾15个基点，远低于欧洲央行的近2%的通胀目标。

欧元升值可能也在打压通胀预期。

“欧元兑美元略为上涨，全球经济方面则有更大的不确定性，”巴伐利亚州银行利率策略师Alexander Aldinger表示。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)