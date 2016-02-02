台湾汇市：台币早盘实质汇价持在区间整理，台股走跌削弱台币偏升氛围

路透台北2月2日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价持在既有区间整理。交易员表示，尽管国际美元稍有走弱带动韩元盘初小幅走扬，但台股盘初走跌也削弱台币区间偏升的氛围，料台币实质汇价持续维持区间盘整态势。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量仅约1.03亿美元，交投平稳但不如日前热络，主要消化外资汇入及进口商买汇需求，预估台币实质汇价暂在33.300-33.400间窄幅波动。

〞进口商在33.35这边还蛮多的，因为昨天碰到33.31才一下下，根本没买到。〞一位大型汇银交易员说。

台币早盘实质交易区间落在33.358-33.429；上日在33.310-33.488。

本地时间10:16，韩元兑美元 报1,200.3，上日收在1,200.5；台股加权指数 则跌0.34%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍旧持在价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报33.350/33.375，上日收在33.410。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.300-33.430

最新相关报导链接：

--《全球汇市》日圆仍走势沉闷，澳洲央行会议前澳元展现韧性

--《全球汇市》美元下跌，因日央行降息后联储官员发表鸽派讲话以及数据疲弱