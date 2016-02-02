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货币新闻 | 2016年 2月 2日 星期二 10:43 BJT

芝加哥期市：小麦期货持稳，但全球供应充裕造成拖累

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 475.25 0.00 +0.00% -0.83% 473.26 47

CBOT玉米 371.25 0.00 +0.00% -0.20% 363.38 60

CBOT大豆 880.75 0.00 +0.00% -0.17% 874.16 49

CBOT稻米 $11.05 $0.04 +0.36% -2.69% $11.33 47

美国原油 $31.15 -$0.47 -1.49% -7.35% $33.20 48

汇率

欧元/美元 $1.090 $0.002 +0.14% +0.62%

美元/澳元 0.711 0.000 -0.04% +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 孙茉莉/于春红/许娜)

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