芝加哥期市：小麦期货持稳，但全球供应充裕造成拖累

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 475.25 0.00 +0.00% -0.83% 473.26 47
CBOT玉米 371.25 0.00 +0.00% -0.20% 363.38 60
CBOT大豆 880.75 0.00 +0.00% -0.17% 874.16 49
CBOT稻米 $11.05 $0.04 +0.36% -2.69% $11.33 47
美国原油 $31.15 -$0.47 -1.49% -7.35% $33.20 48
汇率
欧元/美元 $1.090 $0.002 +0.14% +0.62%
美元/澳元 0.711 0.000 -0.04% +0.35%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 孙茉莉/于春红/许娜)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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