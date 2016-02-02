台湾债市：10年新券登场走势与现券一致，封关在即观望为主

路透台北2月2日 - 台湾指标10年公债104/12 殖利率周二盘初微幅弹升，由于周三就要封关，交易商多退场观望，这也使得今日登场的新10年券105/04 发行前交易殖利率持平于104/12，成交量稀少。

他们表示，105/4开盘逾1小时的成交量仅有3亿台币，且发行前交易殖利率与同年期现券没有流动性贴水，这显示在农历春节长假当前下，市场对后市暂时以中性看待。

〞过年大家通常都有默契，许多券商已经开始休息。〞一位银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，今日105/4的买卖报价已较预期为窄，虽然不知道9天春节假期间会发生什么事，但在各国货币政策仍偏向宽松的大环境下，债市走势趋向多头。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.900-0.930%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.50-0.55%。

本地时间10:17，五年券104/13期未成交；10年券104/12殖利率弹0.36基点至0.9150%，成交5.5亿台币；10年新券105/4发行前交易殖利率报0.9150%，成交3亿台币。

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