台湾已公布经济指标--2016/2/3

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -13.55% 商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -13.69% 外销订单(y/y) 12月 -12.3% -6.3% 2/24 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.68% +6.39% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.88% 3.84% 2/25 -- 工业生产指数(y/y) 12月 -6.17% -4.85% r 2/26 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 +0.72% 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.28% -0.63% 2/19 -- (Q4概估值 (Q3统计值) (Q4统计值 ) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)