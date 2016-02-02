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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 10:57 BJT

《汇市简讯》美元指数持续以震荡盘整为主

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* 美元指数亚洲盘在澳洲央行利率决议前处于窄幅区间交投，开盘下跌0.6%，为内移日(inside day)

* 上海股市上涨1.6%，E-迷你标普500指数期货跌0.25%，日经指数跌0.2%；亚洲除日本外股指跌0.25%

* 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线及20日波林格区间为中性

* 趋势暗示近期的盘整可能延长

* 周五的98.57低位及昨日高位99.63分别为初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/1Sp78Dl

(完)

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