《汇市简讯》美元指数持续以震荡盘整为主

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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* 美元指数亚洲盘在澳洲央行利率决议前处于窄幅区间交投，开盘下跌0.6%，为内移日(inside day)
* 上海股市上涨1.6%，E-迷你标普500指数期货跌0.25%，日经指数跌0.2%；亚洲除日本外股指跌0.25%
* 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线及20日波林格区间为中性
* 趋势暗示近期的盘整可能延长
* 周五的98.57低位及昨日高位99.63分别为初步支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/1Sp78Dl
(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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