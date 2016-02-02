日本股市：早盘持平，央行决议激发的涨势消退

日本央行放宽货币政策的举措，以及原油和全球市场其他风险资产价格上涨，在过去两日支撑日股，但围绕业绩的担忧令进一步涨势受限。

“对日企业绩稳健的预期是投资者买入日股的根本原因。但现在有关业绩的不确定性升高，”住友生命保险的股票投资主管Hiroshi Ono表示。

“如果美国经济放缓，或者美国联邦储备理事会(美联储/FED)像它所说的那样升息3-4次，那么(4月开始的)下个财年业绩展望可能恶化。如果日经指数升破18,000点，我预计将有更多卖盘。”

交易商称，投资者目前热衷于对那些业绩相当乐观的个股进行获利了结，担心未来形势可能艰难。

此外，中国经济放缓令很多资源相关类股受挫，而苹果iPhone销售疲弱损及其零部件供应商。

“迄今为止出炉的业绩略低于我的预期，我认为市场上很多人跟我有同感，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。