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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 11:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走疲，陷于120.74-121.04窄幅区间

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    * 亚洲开盘时约为121.04高位，之后下跌
    * 美元兑日圆支撑位在100日移动均线120.63日圆下方，200日移动均
线121.49为阻力位
    * 周五在日本央行会议后一度升穿200日移动均线，但该阻力位仍有
效
    * 日线图一目均衡云区今日为121.46-84，协助抑制上档
    * 美元兑日圆回落至上升的小时图一目均衡云区，目前为120.03-82
    * 云顶将上移至121.26，上移的100小时移动均线切入位目前在119.9
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    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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