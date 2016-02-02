《汇市简讯》美元兑日圆走疲，陷于120.74-121.04窄幅区间

0254GMT * 亚洲开盘时约为121.04高位，之后下跌 * 美元兑日圆支撑位在100日移动均线120.63日圆下方，200日移动均 线121.49为阻力位 * 周五在日本央行会议后一度升穿200日移动均线，但该阻力位仍有 效 * 日线图一目均衡云区今日为121.46-84，协助抑制上档 * 美元兑日圆回落至上升的小时图一目均衡云区，目前为120.03-82 * 云顶将上移至121.26，上移的100小时移动均线切入位目前在119.9 0 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)