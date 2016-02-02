版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 11:14 BJT

韩国金融市场：全球经济增长忧虑打压韩股下滑，韩元持平

稍早公布的数据显示，韩国1月CPI较上年同期上升0.8%，为去年9月来最低升幅。

汽车股跌幅居前，现代汽车 下跌1.5%，集团企业起亚汽车 下跌2.6%。

纺织及服饰类股 则逆市上涨1%，LF Corp 上涨0.8%，Hansae Co Ltd 上涨2%。

接近中午时分，外资在主板卖超79亿韩元韩股，构成大盘压力。

韩元交投在狭幅区间，因投资者观望0330GMT将出炉的澳洲央行利率决定。

韩元兑美元 报在1,201.1，较周一本地收盘价下跌0.1%。

韩国三年期公债期货3月合约 上涨0.04点至110.10。

0238GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,201.1 1,200.5

日圆/韩元 9.9306/412 9.9321

韩国公债期货 * 110.10 110.06

韩国综合股价指数 1,917.73 1,924.82

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 高琦/李婷仪 审校 李爽/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐