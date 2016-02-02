《汇市简讯》澳元兑美元上涨，央行声明不像部分人士预期的那样温和

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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* 澳洲央行一如预期维持利率在2.0%不变
* 今日声明稿内的措辞大致与12月相同
* 许多人原本预计澳洲央行的措辞将更加温和
* 澳元兑美元在利率决议出炉前报0.7006，最新报0.7128
(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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