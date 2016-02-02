版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 11:42 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上涨，央行声明不像部分人士预期的那样温和

0334GMT

* 澳洲央行一如预期维持利率在2.0%不变

* 今日声明稿内的措辞大致与12月相同

* 许多人原本预计澳洲央行的措辞将更加温和

* 澳元兑美元在利率决议出炉前报0.7006，最新报0.7128

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐