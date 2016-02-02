中国汇市：人民币早盘窄幅波动，倒量需求推升成交量

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
* 人民币早盘窄幅波动，有效波动不足20点子
* 国际美元回落，中间价小幅调升
* 倒量需求推升成交量，客盘购汇需求略减
* 汇价缺乏弹性，节前料延续持稳
路透上海2月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续窄幅波动，有效波动不足20个点子，中间价则小幅调升。交易员称，监管维稳下市场鲜有波动，倒量需求致成交上升，但春节临近，客盘购汇需求有所减少，短期人民币缺乏弹性，料节前汇市仍持稳。
他们并指出，监管层续强调人民币汇率指数基本稳定，意味着中长期人民币兑美元弹性仍将上升，美元/人民币六个月、一年期期权隐含波动率均重返5上方。隔夜国际美元震荡回落，离岸人民币 则尽数回吐上周五反弹空间，两地价差升至近400点子水平。
“市场本来也不动，没什么好搞的，再说快要过节了，客盘会少一些的。”一股份行交易员称。
中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.5794元，上日收报6.5783元。今日人民币兑美元中间价 报6.551元，上日中间价为6.5539元。人民币兑美元即期成交额 为75亿美元，上日半日为52亿美元。
中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。
中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。
全球汇市方面，美元指数周二窄幅区间交投，日圆维持沉闷走势；澳元兑美元上涨，澳洲央行一如预期维持利率在2.0%不变，声明稿内的措辞大致与12月相同，声明不像部分人士预期的那样温和，超出部分市场人士预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9118元, 上日尾盘为6.9115元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6185元, 上一交易日尾盘报6.621元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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