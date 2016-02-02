中国汇市：人民币早盘窄幅波动，倒量需求推升成交量

* 人民币早盘窄幅波动，有效波动不足20点子

* 国际美元回落，中间价小幅调升

* 倒量需求推升成交量，客盘购汇需求略减

* 汇价缺乏弹性，节前料延续持稳

路透上海2月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续窄幅波动，有效波动不足20个点子，中间价则小幅调升。交易员称，监管维稳下市场鲜有波动，倒量需求致成交上升，但春节临近，客盘购汇需求有所减少，短期人民币缺乏弹性，料节前汇市仍持稳。

他们并指出，监管层续强调人民币汇率指数基本稳定，意味着中长期人民币兑美元弹性仍将上升，美元/人民币六个月、一年期期权隐含波动率均重返5上方。隔夜国际美元震荡回落，离岸人民币 则尽数回吐上周五反弹空间，两地价差升至近400点子水平。

“市场本来也不动，没什么好搞的，再说快要过节了，客盘会少一些的。”一股份行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.5794元，上日收报6.5783元。今日人民币兑美元中间价 报6.551元，上日中间价为6.5539元。人民币兑美元即期成交额 为75亿美元，上日半日为52亿美元。

中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。

全球汇市方面，美元指数周二窄幅区间交投，日圆维持沉闷走势；澳元兑美元上涨，澳洲央行一如预期维持利率在2.0%不变，声明稿内的措辞大致与12月相同，声明不像部分人士预期的那样温和，超出部分市场人士预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9118元, 上日尾盘为6.9115元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6185元, 上一交易日尾盘报6.621元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。