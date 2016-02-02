中国货币市场：逆回购持续输血流动性更趋宽松，跨节资金价格仍较坚挺

路透上海2月2日 - 中国银行间市场周二流动性较上日更趋宽松，跨春节资金价格虽较为坚挺，但融入难度有限；央行公开市场逆回购持续投放，资金面源源不断得到补充，尽管春节前备付需求犹存，但料难再对资金平稳大局形成明显冲击。

上海一券商交易员表示，“资金还不错吧，就是跨节的价格还是比较高，价格被（质押）信用的拉上来的吧，还有就是需求供给价格配不上，借的人也不急。”

她进一步解释说，借钱的机构看到价格偏高，就想先隔夜滚动，哪天能借到便宜的资金再出手，而出钱的机构很多也不是自己的资金，高价能出掉，就去补点隔夜套利，出不掉也没关系。

另一银行交易员则谈到，春节前后央行公开市场每日都能操作，这等于给市场吃下一颗定心丸，而从今日逆回购操作情况看，该行上报的需求大部分都得到了满足，由此看，在央行呵护下节前流动性基本问题不大。

央行公开市场今日进行共1,000亿元逆回购操作，14天和28天期各半，14天期中标利率为2.40%，28天期利率则继续持稳在2.60%；据此计算，公开市场单日净投放量为200亿元。

上述银行交易员指出，与二级市场2.90%以上的14天回购加权利率相比，14天逆回购利率明显偏低，甚至存在很大的套利空间，但实际上从今日需求看，14天逆回购并未因此大幅放量，“（公开市场）一级交易商还是多钱，要先想办法出掉手里的。”

1月中下旬前后，央行除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，并明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9616 1.9681 -0.65

七天 2.5020 2.4324 +6.96

14天 2.9394 2.8119 +12.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8150 2.5050 +31.00

七天 4.6000 4.4950 +10.50

14天 2.4850 2.0150 +47.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9700 +1.00

七天 2.4200 2.4200 +0.00

14天 3.0500 2.9500 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.9840 1.9870 -0.30

七天 2.4550 2.4440 +1.10

三个月 3.0810 3.0820 -0.10